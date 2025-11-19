Ariana Grande pronta a lasciare la musica dopo il tour | Un ultimo urrà

Dilei.it | 19 nov 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Ariana Grande si prepara a tornare sotto i riflettori e il nuovo tour s embra avere un’aura speciale: quella delle cose preziose e irripetibili. La pop-star, da anni presenza brillante della scena musicale, lascia intuire che dopo questa parentesi live potrebbe concedersi una lunga pausa dalla musica. E mentre questo capitolo sembra avviarsi alla chiusura, all’orizzonte si apre un nuovo atto: quello in cui la cantante ritrova la sua prima passione, la recitazione, e si lascia guidare da un ruolo che ama sempre di più. Ariana Grande, il tour prima di lasciare la musica. Dopo anni ai vertici della scena pop e un percorso segnato da tour monumentali, Ariana Grande sembra pronta a cambiare ritmo. 🔗 Leggi su Dilei.it

