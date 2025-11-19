Ariana Grande lascia la musica per ora | Il tour 2026 sarà un’ultima grande festa

Gazzetta.it | 19 nov 2025

Eternal Sunshine potrebbe essere la sua ultima tournée. Nell'immediato futuro della cantante e attrice c'è la recitazione. 🔗 Leggi su Gazzetta.it

Ariana Grande lascia la musica per ora il tour 2026 sarà un'ultima grande festa

© Gazzetta.it - Ariana Grande lascia la musica (per ora): "Il tour 2026 sarà un’ultima grande festa"

Eternal Sunshine potrebbe essere la sua ultima tournée. Nell'immediato futuro della cantante e attrice c'è la recitazione - La popstar ha deciso di prendersi una pausa: il tour "Eternal Sunshine" del 2026 sarà l'ultimo per ora.

Ariana Grande pronta a lasciare la musica dopo il tour: "Un ultimo urrà" - Ariana Grande si prepara a un tour che sa di pausa: "Un ultimo urrà" mentre la recitazione torna protagonista della sua carriera

L'annuncio shock di Ariana Grande: "Smetto con la musica, voglio seguire cosa è migliore per la mia anima" - Ariana Grande dice addio al mondo della musica: la cantante, infatti, ha annunciato il suo ritiro dalle scene musicali, almeno momentaneamente, per dedicarsi alla recitazione.

