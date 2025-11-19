Ariana Grande lascia la musica per ora | Il tour 2026 sarà un’ultima grande festa

Eternal Sunshine potrebbe essere la sua ultima tournée. Nell'immediato futuro della cantante e attrice c'è la recitazione. 🔗 Leggi su Gazzetta.it © Gazzetta.it - Ariana Grande lascia la musica (per ora): "Il tour 2026 sarà un’ultima grande festa"

“La mia carriera pop ha preso il sopravvento sulla mia vita” ha ammesso #ArianaGrande #EternalSunshine2026 Vai su X

