Ariana Grande lascia la musica | Ho bisogno di fare altro Il tour del 2026 sarà l’ultimo ‘urrà’

Roma – “Eternal Sunshine Toursarà l’ultimourrà’, l’ultimo show, l’ultimo acuto di un’artista senza limiti vocali (o quasi) nel mondo della musica. Almeno: per ora. Martedì 18 novembre Ariana Grande è apparsa al podcast “Good Hang with Amy Poehler” e ha riflettuto sul suo futuro, sulla carriera che verrà, sui prossimi palchi da calcare. E ha detto: fermi tutti. “Penso che gli ultimi dieci-quindici anni appariranno molto diversi dai prossimi in arrivo”. A 32 anni, dieci album registrati in studio, oltre 700 nomination a premi internazionali, due Grammy in bacheca, una chance ai Golden Globe e una agli Oscar (non vinti) e poi tv, teatro, regia, produzioni e una manciata di film tra cameo e ruoli da protagonista (da ‘Don’t look up’ alla serie ‘Wicked’), Ariana Grande è pronta a fermarsi. 🔗 Leggi su Quotidiano.net

