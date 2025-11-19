Aria artica e nevicate Il Winter Vortex si abbatte sull’Italia | gelo totale le previsioni
Un nuovo impulso di aria artica sta per raggiungere il nostro Paese, portando con sé un’ondata di freddo precoce che spezzerà improvvisamente l’equilibrio dell’autunno. Secondo le proiezioni, un nucleo gelido proveniente dalla Scandinavia si metterà in moto nelle prossime ore, innescando un cambiamento brusco delle condizioni atmosferiche e aprendo la strada a un quadro climatico decisamente invernale. Il fenomeno, caratterizzato dall’arrivo del cosiddetto winter vortex, si inserisce in un contesto di instabilità già evidente nelle ultime giornate, con oscillazioni termiche e rovesci sparsi. Leggi anche: Meteo Italia, arriva il maltempo: “Nubifragi e neve”. 🔗 Leggi su Thesocialpost.it
