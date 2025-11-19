Argentina Andrea Bocelli riceve l' Ordine di Maggio da Milei | le immagini
Andrea Bocelli ha ricevuto la più alta onorificenza argentina dalle mani del presidente Javier Milei. L’incontro ha sottolineato il riconoscimento da parte del governo dell’influenza di Bocelli sulla musica classica contemporanea. Bocelli ha tenuto una serie di concerti nella capitale Buenos Aires, tra cui importanti esibizioni al Teatro Colón. Durante la cerimonia, Milei ha consegnato a Bocelli l’Ordine di Maggio, una delle più alte onorificenze argentine. Bocelli ha ringraziato l’Argentina, dicendo: “ Dal profondo del mio cuore ”. Dopo aver ricevuto la medaglia nella Sala Bianca della Casa Rosada, Bocelli ha eseguito un breve tributo musicale, interpretando due classici in lingua spagnola. 🔗 Leggi su Lapresse.it
