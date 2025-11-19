Arezzo in coma dopo trapianti di capelli in studio non autorizzato | denunciato medico e collaboratrice

Finisce in coma dopo il trapianto di capelli. La segnalazione da parte dei familiari della donna, 40 anni, che si è poi ripresa, ha portato all’apertura di un’indagine: due persone sono state denunciate. Ad occuparsi del caso la squadra mobile di Arezzo, che, coordinata dalla Procura, ha scoperto un’attività sanitaria abusiva all’interno di uno studio medico del centro di Arezzo dove venivano eseguiti trapianti di capelli senza autorizzazioni, senza requisiti igienico-sanitari adeguati e con personale privo dell’abilitazione professionale. Gli accertamenti sono partiti dopo la segnalazione dei familiari della quarantenne, trovata in stato di incoscienza poche ore dopo aver subito l’intervento, pubblicizzato come un semplice trattamento estetico. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

