Arezzo falsa chirurga sudamericana esegue trapianti di capelli | donna in coma
La donna, non iscritta all'Ordine, svolgeva in autonomia le procedure, utilizzando strumentazioni chirurgiche e anestesia locale. 🔗 Leggi su Imolaoggi.it
