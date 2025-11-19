Arezzo falsa chirurga sudamericana esegue trapianti di capelli | donna in coma

Imolaoggi.it | 19 nov 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

La donna, non iscritta all'Ordine, svolgeva in autonomia le procedure, utilizzando strumentazioni chirurgiche e anestesia locale. 🔗 Leggi su Imolaoggi.it

arezzo falsa chirurga sudamericana esegue trapianti di capelli donna in coma

© Imolaoggi.it - Arezzo, falsa chirurga sudamericana esegue trapianti di capelli: donna in coma

Scopri altri approfondimenti

Arezzo, falsa chirurga esegue trapianti di capelli: donna finisce in coma - Doveva essere un trattamento di rinfoltimento dei capelli come quelli pubblicizzati spesso sui social, ma per una donna di Arezzo si è trasformato in un incubo: poche ore dopo l'intervento è finita in ... Lo riporta msn.com

Cerca Video su questo argomento: Arezzo Falsa Chirurga Sudamericana