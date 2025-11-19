Arezzo bimbo morto all’asilo | autopsia conferma strozzamento accidentale

E' stata eseguita all'ospedale di Siena l'autopsia su Leonardo Ricci, il piccolo di 2 anni e mezzo, nel giardino dell'asilo 'Ambarabà Ciccì Coccò' di Soci, frazione nel comune di Bibbiena, in provincia di Arezzo L'articolo proviene da Firenze Post. 🔗 Leggi su Firenzepost.it © Firenzepost.it - Arezzo, bimbo morto all’asilo: autopsia conferma strozzamento accidentale

Leggi anche questi approfondimenti

ArezzoTv. . Cronaca Aretina del 18.11.25 In Studio: Greta Settimelli SOMMARIO -Bimbo morto a Soci, autopsia conclusa. Fissati i funerali a Romena -Droga nascosta in un doppiofondo dell’auto, arrestato dalla Guardia di Finanza -Clinica fantasma per il trapia - facebook.com Vai su Facebook

Dopo l'autopsia, prevista domani, sarà la pieve di Romena (Arezzo) ad ospitare i funerali del piccolo Leo, il bimbo di 2 anni morto strozzato dal laccetto di una felpa rimasto impigliato in un albero mentre si trovava all'asilo nido, a Soci. Intanto l'asilo resta chi Vai su X

Bimbo morto soffocato ad Arezzo, il decesso in pochi minuti: “Fatale il cappuccio del giubbotto” - È morto in pochi minuti il bimbo di 2 anni rimasto impigliato a un albero in cortile mentre era all’asilo. Da fanpage.it

Cosa sappiamo sulla tragedia all’asilo di Arezzo in cui è morto soffocato un bimbo di 2 anni - In corso le indagini: l’asilo è sotto sequestro e la procura valuta eventuali responsabilità. fanpage.it scrive

Arezzo, bimbo morto all'asilo: preghiera e fiaccolata a Soci - Comunità sotto choc nel paese in provincia di Arezzo dove ieri è morto il piccolo Leonardo, due anni, mentre giocava nel giardino di un asilo nido. Scrive tg24.sky.it