Arezzo bimbo morto all’asilo | autopsia conferma strozzamento accidentale

Firenzepost.it | 19 nov 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

E' stata eseguita all'ospedale di Siena l'autopsia su Leonardo Ricci, il piccolo di 2 anni e mezzo, nel giardino dell'asilo 'Ambarabà Ciccì Coccò' di Soci, frazione nel comune di Bibbiena, in provincia di Arezzo L'articolo proviene da Firenze Post. 🔗 Leggi su Firenzepost.it

arezzo bimbo morto all8217asilo autopsia conferma strozzamento accidentale

© Firenzepost.it - Arezzo, bimbo morto all’asilo: autopsia conferma strozzamento accidentale

Leggi anche questi approfondimenti

arezzo bimbo morto all8217asiloBimbo morto soffocato ad Arezzo, il decesso in pochi minuti: “Fatale il cappuccio del giubbotto” - È morto in pochi minuti il bimbo di 2 anni rimasto impigliato a un albero in cortile mentre era all’asilo. Da fanpage.it

arezzo bimbo morto all8217asiloCosa sappiamo sulla tragedia all’asilo di Arezzo in cui è morto soffocato un bimbo di 2 anni - In corso le indagini: l’asilo è sotto sequestro e la procura valuta eventuali responsabilità. fanpage.it scrive

arezzo bimbo morto all8217asiloArezzo, bimbo morto all'asilo: preghiera e fiaccolata a Soci - Comunità sotto choc nel paese in provincia di Arezzo dove ieri è morto il piccolo Leonardo, due anni, mentre giocava nel giardino di un asilo nido. Scrive tg24.sky.it

Cerca Video su questo argomento: Arezzo Bimbo Morto All8217asilo