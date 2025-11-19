Arbitro Inter Milan designato il fischietto del derby | la scelta
Inter News 24 Arbitro Inter Milan, designato il fischietto del match valido per la dodicesima giornata del campionato di Serie A. Tutti i dettagli in merito. Sono state comunicate le designazioni arbitrali per la 12ª giornata di Serie A e, come previsto, sarà Simone Sozza dell’associazione di Seregno a dirigere il tanto atteso Derby di Milano tra Inter e Milan. Sozza, uno degli arbitri più esperti del panorama italiano, sarà supportato dagli assistenti Peretti e Colarossi, mentre il quarto uomo designato è Marcenaro. Per la tecnologia, il VAR sarà gestito da Aureliano, con Di Paolo in qualità di AVAR. 🔗 Leggi su Internews24.com
Altri contenuti sullo stesso argomento
In attesa di ufficialità che come di consueto dovrebbe arrivare nella giornata di mercoledì, sembra essere quasi definitiva la scelta da parte dell’AIA sull’arbitro a cui affidare il delicatissimo derby di domenica prossima tra Inter-Milan. Una decisione non semplic - facebook.com Vai su Facebook
TOLTO IL RIGORE ALL'INTER! L'arbitro ci ripensa dopo la revisione al Var: niente penalty in favore dei nerazzurri per questo contatto ai danni di Bisseck È la decisione giusta secondo Voi Vai su X
Un derby alla milanese: anche l'arbitro è nato in città. Chi è Sozza e perché è già nella storia - Designato il direttore di gara che ha già arbitrato il 5- Riporta msn.com
Arbitro Inter Milan, chi dirigerà il derby di San Siro? Ballottaggio in corso, c’è quel nome in pole - Arbitro Inter Milan, ballottaggio in corso per quanto riguarda il direttore di gara della stracittadina di San Siro: in pole c’è Sozza Cresce l’attesa per il Derby di campionato tra Inter e Milan, in ... Come scrive milannews24.com
Inter-Milan: |Designato l'arbitro del derby - Trofeo "Giacinto Facchetti", in programma domani sera a Gubbio (ore 21, diretta Sportitalia) sarà diretta dall'arbitro Vincenzo Ripa di Nocera ... Come scrive calciomercato.com