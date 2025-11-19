Arbitro Inter Milan designato il fischietto del derby | la scelta

Inter News 24 Arbitro Inter Milan, designato il fischietto del match valido per la dodicesima giornata del campionato di Serie A. Tutti i dettagli in merito. Sono state comunicate le designazioni arbitrali per la 12ª giornata di Serie A e, come previsto, sarà Simone Sozza dell’associazione di Seregno a dirigere il tanto atteso Derby di Milano tra Inter e Milan. Sozza, uno degli arbitri più esperti del panorama italiano, sarà supportato dagli assistenti Peretti e Colarossi, mentre il quarto uomo designato è Marcenaro. Per la tecnologia, il VAR sarà gestito da Aureliano, con Di Paolo in qualità di AVAR. 🔗 Leggi su Internews24.com © Internews24.com - Arbitro Inter Milan, designato il fischietto del derby: la scelta

