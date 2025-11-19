Arbitro Fiorentina Juve | chi dirige il match del Franchi La designazione ufficiale di Rocchi per la sfida

valida per la 12ªesima giornata di Serie A. Sono state rese note le  designazioni arbitrali  per la  dodicesima giornata  del campionato di  Serie A, con il  calendario che prevede diversi  scontri delicati. Particolare attenzione è stata riservata alla  sfida cruciale  che si terrà sabato sera: il  big match  tra  Fiorentina  e  Juventus, un incontro sempre  carico di tensione  e  significati storici e ovviamente al derby di Milano. La Can ha affidato la  direzione dell’incontro  in programma  sabato 22 novembre  alle ore  18:00  allo stadio  Artemio Franchi  all’esperto fischietto  Daniele Doveri. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com

