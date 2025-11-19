Aqp lavori per migliorare il servizio | erogazione idrica sospesa per otto ore
CAROVIGNO - Acquedotto Pugliese sta effettuando interventi per il miglioramento del servizio nell’abitato di Carovigno, attraverso l’installazione di nuove opere acquedottistiche. Per consentire l’esecuzione dei lavori sarà necessario sospendere temporaneamente la normale erogazione idrica il 26. 🔗 Leggi su Brindisireport.it
