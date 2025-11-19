Appuntamento pomeridiano al Teatro alla Misericordia di Sansepolcro con le residenze artistiche

Lanazione.it | 19 nov 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Arezzo, 19 novembre 2025 – Appuntamento pomeridiano al Teatro alla Misericordia di Sansepolcro, dove l’ AssociazioneCapoTraveKilowatt ospita compagnie artistiche in residenza creativa: sabato 22 novembre, alle 17:30, il pubblico potrà assistere alla prova aperta del nuovo lavoro della coreografa e danzatrice Roberta Racis, artista apprezzata sia in Italia che all’estero. In questo nuovo progetto – dal titolo “Nulla dies sine linea” – la pratica coreografica della Racis incontra il “whipcracking”, lo schiocco di frusta acrobatica, grazie alla collaborazione con l’artista Mordjane Mira. Il risultato è una performance fatta di corpo, frusta e voce: un dialogo tra gesto e suono, tra impulso e tensione. 🔗 Leggi su Lanazione.it

appuntamento pomeridiano al teatro alla misericordia di sansepolcro con le residenze artistiche

© Lanazione.it - Appuntamento pomeridiano al Teatro alla Misericordia di Sansepolcro con le residenze artistiche

Altre letture consigliate

Appuntamento con la danza al Teatro alla Misericordia di Sansepolcro - Arezzo, 21 ottobre 2025 – Appuntamento con la danza al Teatro alla Misericordia di Sansepolcro dove, venerdì 24 ottobre alle 21. Si legge su lanazione.it

"La diva del Bataclan" prova aperta alla Misericordia di Sansepolcro - Un altro appuntamento al Teatro alla Misericordia di Sansepolcro diretto dall’Associazione CapoTrave/Kilowatt: questa sera alle ore 21:00, andrà in scena la prova aperta al pubblico, che si svolge al ... Secondo lanazione.it

Cerca Video su questo argomento: Appuntamento Pomeridiano Teatro Misericordia