appuntamento pomeridiano al teatro alla misericordia di sansepolcro con le residenze artistiche

Arezzo, 19 novembre 2025 – Appuntamento pomeridiano al Teatro alla Misericordia di Sansepolcro, dove l’ AssociazioneCapoTraveKilowatt ospita compagnie artistiche in residenza creativa: sabato 22 novembre, alle 17:30, il pubblico potrà assistere alla prova aperta del nuovo lavoro della coreografa e danzatrice Roberta Racis, artista apprezzata sia in Italia che all’estero. In questo nuovo progetto – dal titolo “Nulla dies sine linea” – la pratica coreografica della Racis incontra il “whipcracking”, lo schiocco di frusta acrobatica, grazie alla collaborazione con l’artista Mordjane Mira. Il risultato è una performance fatta di corpo, frusta e voce: un dialogo tra gesto e suono, tra impulso e tensione. 🔗 Leggi su Lanazione.it

