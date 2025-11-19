Appuntamento nazionale Anci a Pisa con l' intervento del ministro dell' Agricoltura Lollobrigida

Pisatoday.it | 19 nov 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Martedì 25 novembre Pisa sarà il punto di riferimento nazionale per il confronto tra Comuni e istituzioni sulle politiche agricole e alimentari. All’ombra della Torre pendente, in occasione della riunione della Commissione Anci Agricoltura presieduta dal sindaco di Pisa Michele Conti, si terrà. 🔗 Leggi su Pisatoday.it

