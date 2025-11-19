Inter News 24 Le ultime notizie di formazione Inter in vista del prossimo impegno, infortunati e tempi di recupero, diffidati e news da Appiano Gentile. Tutti gli aggiornamenti in casa Inter su infortunati e tempi di recupero, probabili formazioni in vista dei prossimi impegni, diffidati e novità da Appiano Gentile. Reduci dalla vittoria netta contro la Lazio, l’Inter di Chivu ha ripreso i propri allenamenti con la rosa quasi in completo in seguito alla sosta nazionali. All’appello manca solamente manuel Akanji, che rientrerà domani. Domenica sera ci sarà il derby contro il Milan. Oggi Denzel Dumfries verrà valutato fallo staff medico dopo esser rientrato anticipatamente a Milano per un problema fisico riscontrato con l’Olanda. 🔗 Leggi su Internews24.com

© Internews24.com - Appiano Gentile Inter: si entra nella settimana del derby, riprendono gli allenamenti