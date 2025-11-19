Confermare la condanna di primo grado a 4 anni di reclusione per evasione fiscale e autoriciclaggio per l’ex presidente della Camera, Irene Pivetti. È la richiesta formulata davanti alla quarta sezione penale della Corte d’Appello, dal pm Giovanni Tarzia, applicato in secondo grado con la Procura generale. Il pm ha chiesto, dunque, di confermare la pena per l’ex esponente leghista e anche la conseguente confisca, decisa dal Tribunale il 26 settembre 2024, di oltre 3,4 milioni di euro nel processo con al centro una serie di operazioni commerciali, datate 2016, per circa 10 milioni di euro. Operazioni relative alla compravendita di tre Ferrari Granturismo che, per l’accusa, sarebbe servita per riciclare proventi frutto di illeciti fiscali. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

© Ilgiorno.it - Appello per l’ex presidente Pivetti. Il pm: evasione fiscale sistematica