Aperta la Fiera di Codogno Expò da tutto esaurito Ma il settore fa i conti con il calo delle stalle

La fiera agricolo zootecnica di Codogno celebra la sua 234esima edizione in un contesto del settore sempre molto complesso, tra timori (il numero di stalle continua a diminuire) e sfide aperte. Ieri mattina nel polo di viale Medaglie d'Oro c'è stata la passerella delle autorità prima ancora di quella dei bovini che, dopo lo stop dell'anno scorso per la paura del virus "blue tongue" (lingua blu), sono tornati a sfilare sul ring del padiglione principale, presentatosi però come un cantiere ancora a cielo aperto, senza porte nè infissi e senza nemmeno l'impianto elettrico fisso. "È un anno di passaggio - ha infatti spiegato il sindaco Francesco Passerini -, l'anno prossimo la struttura sarà pronta e utilizzabile per più iniziative durante i dodici mesi".

