Aperta la Fiera di Codogno Expò da tutto esaurito Ma il settore fa i conti con il calo delle stalle
La fiera agricolo zootecnica di Codogno celebra la sua 234esima edizione in un contesto del settore sempre molto complesso, tra timori (il numero di stalle continua a diminuire) e sfide aperte. Ieri mattina nel polo di viale Medaglie d’Oro c’è stata la passerella delle autorità prima ancora di quella dei bovini che, dopo lo stop dell’anno scorso per la paura del virus “blue tongue” (lingua blu), sono tornati a sfilare sul ring del padiglione principale, presentatosi però come un cantiere ancora a cielo aperto, senza porte nè infissi e senza nemmeno l’impianto elettrico fisso. "È un anno di passaggio - ha infatti spiegato il sindaco Francesco Passerini -, l’anno prossimo la struttura sarà pronta e utilizzabile per più iniziative durante i dodici mesi". 🔗 Leggi su Ilgiorno.it
Scopri altri approfondimenti
È aperta l'edizione 2025 di Fiera di Autunno! OGGI, venerdì 14 novembre, l'INGRESSO È GRATUITO PER TUTTI! Stand di abbigliamento, idee regalo, artigianato, benessere, arredo, enogastronomia, giardinaggio, area bimbi! ------------------------------------ - facebook.com Vai su Facebook
Codogno: domani aprono i padiglioni della Fiera Autunnale dell’agricoltura, 96 pagine sul CITTADINO - LO SPECIALE Domani in edicola, e per gli abbonati anche tutto su Pc, telefonino e tablet ... Si legge su ilcittadino.it
La storica Fiera di Codogno al rush finale. Si parla d’amore con il professor Zecchi, poi musica col baritono Salvini - Oggi, intanto per iniziare, all’istituto tecnico agrario Tosi dalle 8 alle 13, si svolgerà “Mercatosi”, ... Riporta ilgiorno.it
Polo Fiera a Codogno, cantiere aperto: interventi per otto milioni. “I tempi sono rispettati” - Sopralluogo del sindaco e dell’assessore per fare il punto della situazione Codogno (Lodi) – E’ uno dei cantieri più ... Scrive ilgiorno.it