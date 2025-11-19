Tempo di lettura: < 1 minuto Si è concluso con una sentenza di assoluzione il processo a carico di C.D., 34 anni, ed E.S., 31 anni, entrambi beneventani, imputati per lesioni personali aggravate ai danni di un 74enne. L’episodio risale a quando l’anziano, mentre viaggiava a bordo di un autobus urbano, avrebbe subito – secondo l’impianto accusatorio – una violenta aggressione: prima colpito, poi spinto a terra, riportando ferite tali da richiedere il trasporto in ambulanza al Pronto Soccorso dell’ospedale cittadino. Dopo una lunga fase dibattimentale, caratterizzata da testimonianze, acquisizioni documentali e ricostruzioni della dinamica, nella giornata di ieri il procedimento si è chiuso davanti al Giudice Monocratico, la dott. 🔗 Leggi su Anteprima24.it

© Anteprima24.it - Anziano aggredito sul bus, assolti due giovani di Benevento