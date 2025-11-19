Antiviolenza e supporto alle donne Il nuovo protocollo regionale spiegato in un convegno

In occasione della Giornata internazionale per l’eliminazione della violenza contro le donne, CGIL Parma e Women CGIL Parma organizzano per martedì 25 novembre, alle ore 10, nel Salone Trentin della Camera del Lavoro di Parma in via Casati Confalonieri, 5A, un incontro pubblico sul tema "Azioni. 🔗 Leggi su Parmatoday.it

