Antico Vinaio sceglie Pisa Ma c’è già chi rilancia con la fogaccia lucchese

Lanazione.it | 19 nov 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Lucca, 19 novembre 2025 – Per ora “la fuma“ a Pisa, con immensa delusione e – diciamolo – un piccolo disappunto per la “vittoria“ tutta pisana della schiacciata più ambita, quella dell’Antico Vinaio. Le speranze si erano brevemente accese con quel post social di Tommaso Mazzanti, proprietario della famosa catena nata a Firenze, che aveva posto il punto interrogativo sul nuovo locale di prossima apertura tra Lucca, Pisa e Siena. Antico Vinaio apre a Pisa. Mazzanti: “Trovato il locale perfetto, presto altre sorprese” Il rebus è durato un batter di ciglia. Per ora “la fumata“ è nera per Lucca, giusto per evocare il famoso refrain dell’imprenditore quando mostra le sue focacce farcite. 🔗 Leggi su Lanazione.it

antico vinaio sceglie pisa ma c8217232 gi224 chi rilancia con la fogaccia lucchese

© Lanazione.it - Antico Vinaio sceglie Pisa. Ma c’è già chi rilancia con la “fogaccia“ lucchese

Altri contenuti sullo stesso argomento

antico vinaio sceglie pisaAntico Vinaio sceglie Pisa. Ma c’è già chi rilancia con la “fogaccia“ lucchese - Giovanni Martini coglie il guanto di sfida e apre il suo “Panino del Barino“. Segnala lanazione.it

antico vinaio sceglie pisa'All'Antico Vinaio' apre a Pisa: "Bada come la fuma"...in Corso Italia - Reduce dalle aperture a Londra e a Parigi, Tommaso Mazzanti si appresta a tornare nella terra da dove tutto è partito, ovvero la Toscana. Lo riporta pisatoday.it

antico vinaio sceglie pisaAntico Vinaio apre a Pisa. Mazzanti: “Trovato il locale perfetto, presto altre sorprese” - Tommaso Mazzanti racconta a La Nazione l’arrivo del nuovo locale in Corso Italia: “Dehor all’esterno, subito 15 assunzioni. Come scrive msn.com

Cerca Video su questo argomento: Antico Vinaio Sceglie Pisa