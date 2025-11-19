Antico Vinaio sceglie Pisa Ma c’è già chi rilancia con la fogaccia lucchese
Lucca, 19 novembre 2025 – Per ora “la fuma“ a Pisa, con immensa delusione e – diciamolo – un piccolo disappunto per la “vittoria“ tutta pisana della schiacciata più ambita, quella dell’Antico Vinaio. Le speranze si erano brevemente accese con quel post social di Tommaso Mazzanti, proprietario della famosa catena nata a Firenze, che aveva posto il punto interrogativo sul nuovo locale di prossima apertura tra Lucca, Pisa e Siena. Antico Vinaio apre a Pisa. Mazzanti: “Trovato il locale perfetto, presto altre sorprese” Il rebus è durato un batter di ciglia. Per ora “la fumata“ è nera per Lucca, giusto per evocare il famoso refrain dell’imprenditore quando mostra le sue focacce farcite. 🔗 Leggi su Lanazione.it
