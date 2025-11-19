Anticipazioni UeD | Mario Lenti si dichiara per una dama Flavio lascia il trono?

La registrazione di Uomini e Donne del 18 novembre è stata piuttosto movimentata. Al Trono Over sono state prese delle decisioni, mentre a quello Classico c’è stato uno sfogo molto sentito di Flavio Ubirti, il quale ha minacciato di lasciare il Trono. Spoiler Trono Over di Uomini e Donne: Magda contro Gemma, Mario si dichiara a una dama, Alessio chiude due conoscenze. Le anticipazioni di Uomini e Donne relative alla scorsa registrazione, che sono state riportate su Lollo Magazine, rivelano che Gemma Galgani ha deciso di mandare via Gianni, il corteggiatore che era arrivato per lei durante la registrazione precedente. 🔗 Leggi su Tutto.tv © Tutto.tv - Anticipazioni UeD: Mario Lenti si dichiara per una dama, Flavio lascia il trono?

