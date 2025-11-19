Antibiotico no al fai-da-te | la campagna l’uso consapevole dei farmaci

Ilpescara.it | 19 nov 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

In occasione della settimana mondiale dedicata alla consapevolezza sull’antibiotico-resistenza dell’Oms, che va dal 18 al 24 novembre 2025, la Asl di Pescara presenta la campagna informativa “Antibiotico: no al fai-da-te”, promossa dal servizio farmaceutico territoriale per supportare la. 🔗 Leggi su Ilpescara.it

antibiotico no al fai da te la campagna l8217uso consapevole dei farmaci

© Ilpescara.it - Antibiotico, no al fai-da-te: la campagna l’uso consapevole dei farmaci

Dai un’occhiata anche a questi contenuti

Antibiotico, no al fai-da-te: la campagna l’uso consapevole dei farmaci - Attenzione massima sui rischi legati all’uso improprio degli antibiotici e sulle conseguenze della diffusione dei batteri resistenti ... Segnala ilpescara.it

antibiotico no fai campagnaAsl Pescara avvia la campagna "Antibiotico: no al fai-da-te" - Dal 18 al 24 novembre si celebra la Settimana mondiale dedicata alla consapevolezza sull'antibiotico- Da msn.com

antibiotico no fai campagnaUna campagna di sensibilizzazione verso l'antibiotico-resistenza - «Dai il tuo nome al cambiamento», invita cittadini, medici e operatori sanitari a diventare protagonisti della lotta contro abuso e uso improprio degli antibiotici ... Come scrive corriere.it

Cerca Video su questo argomento: Antibiotico No Fai Campagna