Anni di tormenti alla ex condannato

Aveva perseguitato per sei anni anni la ex dopo la fine della loro relazione, arrivando a metterle le mani addosso. Per questo è stato condannato a tre anni di reclusione un muratore macedone di 46 anni, sotto processo per stalking e violenza sessuale. I fatti erano avvenuti da settembre 2018 a maggio 2024, a Civitanova e Tolentino. Vittima la ex fidanzata, coetanea dell'uomo, che era stata sentimentalmente legata a lui per un breve periodo. Dopo la fine della relazione l'uomo aveva cominciato a perseguitarla con agguati e appostamenti, cercando di toccarla. Sei anni di ansia e di paura per la donna, che temeva per la propria incolumità al punto da andare in giro sempre con una persona amica, sia di giorno che di sera.

