"La vita dei cani è troppo breve. Questa è la loro unica, vera colpa". Questa frase famosa di Agnes Sligh Turnbull, e che si può adattare a qualsiasi animale domestico, è così vera da fare male. Ora, però, l’amicizia così speciale, quella con i propri animali domestici, a Ozzano dell’Emilia, potrà diventare eterna e indissolubile. Nel Comune di Ozzano gli animali di affezione potranno essere sepolti insieme ai padroni: una decisione che riconosce il legame profondo tra le persone e i propri pets. Il nuovo regolamento di polizia mortuaria, approvato all’unanimità dal consiglio comunale nel corso dell’ultima seduta, introduce infatti la possibilità di tumulare le ceneri degli animali da compagnia insieme ai resti mortali dei loro proprietari o familiari. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

© Ilrestodelcarlino.it - Animali domestici sepolti coi padroni: "Nuovo regolamento, gesto di civiltà"