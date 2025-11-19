Angiola punta sul voto degli astensionisti esclude ingresso in maggioranza ma non pone limiti alla provvidenza
È una sfida impegnativa, non ne fa mistero Nunzio Angiola, candidato alle elezioni regionali del 23 e 24 novembre nella lista Avanti Popolari con Decaro. Ex parlamentare, consigliere comunale di opposizione e leader del movimento ‘Cambia’, ha la “matematica certezza” che scatti il seggio.In. 🔗 Leggi su Foggiatoday.it
Altre letture consigliate
Il “civico” Nunzio Angiola (Popolari con Decaro) punta all’ingresso in consiglio regionale: “Porteremo novità, c’è bisogno di politici competenti per dare una svolta al territorio” #foggia #politica #elezioni #regionali #angiola - facebook.com Vai su Facebook