Angiola punta sul voto degli astensionisti esclude ingresso in maggioranza ma non pone limiti alla provvidenza

È una sfida impegnativa, non ne fa mistero Nunzio Angiola, candidato alle elezioni regionali del 23 e 24 novembre nella lista Avanti Popolari con Decaro. Ex parlamentare, consigliere comunale di opposizione e leader del movimento ‘Cambia’, ha la “matematica certezza” che scatti il seggio.In. 🔗 Leggi su Foggiatoday.it