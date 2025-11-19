Andy Robertson ammette di aver pensato a Diogo Jota dopo che la Scozia ha messo fine a 28 anni di attesa per raggiungere la Coppa del Mondo

2025-11-19 00:55:00 Non si placano le voci a seguito dell’ultima notizia. Senza troppi giri di parole, andiamo subito al sodo: Il Tartan Army si è assicurato la qualificazione automatica alle finali del prossimo anno in una serata emozionante all’Hampden Park Il capitano della Scozia Andy Robertson ha ammesso che “non riusciva a togliermi Diogo Jota dalla testa” dopo che la Scozia ha messo fine ad un’attesa di 28 anni per raggiungere la finale della Coppa del Mondo maschile, aggiungendo che il suo defunto compagno di squadra del Liverpool sarebbe “da qualche parte a sorridermi stasera”. La Scozia ha battuto la Danimarca 4-2 in un incontro avvincente all’Hampden Park e si è qualificata automaticamente al più grande spettacolo del calcio per la prima volta dal 1998. 🔗 Leggi su Justcalcio.com