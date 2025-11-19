Android 17 arrivano prove concrete | cosa si è scoperto in merito
Google prosegue nello sviluppo di Android 17, con la prossima versione, destinata a debuttare entro la fine del secondo trimestre 2026. Dopo mesi di indiscrezioni, l’ultima build rilasciata sul canale Android Canary conferma il nome in codice scelto da Google: “Cinnamon Bun”, una gustosa girella alla cannella che si inserisce nella tradizione dei dolcetti che hanno contraddistinto le versioni di Android fin dagli esordi. L’evoluzione del processo di sviluppo di Android, inaugurata nel luglio 2025 con il lancio del programma Android Canary Release Channel, ha rivoluzionato il modo in cui Google distribuisce le build di anteprima. 🔗 Leggi su Screenworld.it
Scopri altri approfondimenti
Arrivano segnalazioni di crash per l'app di Spotify, il messaggio dell'azienda e le difficoltà degli utenti sui dispositivi Apple e Android - facebook.com Vai su Facebook
Red Dead Redemption arriva su iPhone e Android, anche gratis dlvr.it/TPGZTQ Vai su X