Andrea Sabatino e Fabio Zeppetella da Nasca il teatro per Good vibes

Lecceprima.it | 19 nov 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Sabato 22 novembre (doppio set ore 20:00 e ore 22:00 ingresso 2025 euro posti limitati - prenotazione obbligatoria 3895359459 - [email protected]) da Nasca il Teatro in via Siracusa 28 a Lecce con il live del trombettista Andrea Sabatino e del chitarrista Fabio Zeppetella. 🔗 Leggi su Lecceprima.it

Immagine generica

Leggi anche questi approfondimenti

Sabato 22 novembre Andrea Sabatino e Fabio Zeppetella da Nasca il Teatro per Good Vibes - Sabato 22 novembre (doppio set ore 20:00 e ore 22:00 | ingresso 20|25 euro | posti limitati - Si legge su corrieresalentino.it

andrea sabatino fabio zeppetellaJazz alla Sapienza con Fabio Zeppetella Special Quartet - Appuntamento con il jazz del chitarrista Fabio Zeppetella e il suo Special Quartet, nato dalla collaborazione con la ... Scrive msn.com

Fabio Zeppetella Quartet al Cotton Club - Il progetto è tratto da questo disco #Discografia "HANDMADE" Fabio ... Si legge su romatoday.it

Cerca Video su questo argomento: Andrea Sabatino Fabio Zeppetella