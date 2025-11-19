Ancora urla e tensioni in via Novelli | fermato lo stesso 21enne

IN CENTRO CITTÀ. L’uomo è stato fermato dalle forze dell’ordine: già nella giornata di martedì era stato portato in caserma, in via Novelli, dove era stata denunciato per resistenza, rifiuto di indicare le proprie generalità e procurato allarme. 🔗 Leggi su Ecodibergamo.it © Ecodibergamo.it - Ancora urla e tensioni in via Novelli: fermato lo stesso 21enne

Dai un’occhiata anche a questi contenuti

momenti di altissima tensione in via Gambini: giovane straniero fermato, ammanettato e portato via dalla polizia I residenti: 'Urla Italia m***a, Italia finita' - facebook.com Vai su Facebook

Ancora urla e tensioni in via Novelli: fermato lo stesso 21enne - L’uomo è stato fermato dalle forze dell’ordine: già nella giornata di martedì era stato portato in caserma, in via Novelli, dove era stata denunciato per resistenza, rifiuto di ... Lo riporta ecodibergamo.it

Ancora tensioni in via Collalto: lite tra minorenni, urla e offese. Sul posto carabinieri e Suem. I residenti: «Siamo stanchi» - Questa sera, sabato, verso le 21,30, via Collalto, a un passo dalla zona rossa, ha di nuovo vissuto momenti di alta tensione. Da ilgazzettino.it