Turno di Coppa per l’ Ancona che oggi alle 14.30 al Del Conero affronta il Valmontone, formazione che milita nel girone G al sesto posto in classifica, reduce da due sconfitte. Sono gli ottavi di finale, si giocano in gara secca, in caso di parità al termine dei due tempi regolamentari si procede con i tiri dal dischetto. Chi passerà il turno tra Ancona e Valmontone disputerà i quarti mercoledì 3 dicembre contro la vincente tra Notaresco e UniPomezia. Ormai la competizione entra nel vivo, e anche se l’Ancona domenica prossima ha in programma la sfida sulla carta più complicata di tutto il girone d’andata, vale a dire quella di Teramo, sia i biancorossi sia gli avversari sembrano poco propensi a far giocare formazioni sperimentali. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net

© Sport.quotidiano.net - Ancona, in Coppa c’è il Valmontone. La sfida dopo il primo mezzo passo falso