Ancona brindisi in coppadi rigore Ora per i quarti di finale la trasferta a Pomezia
Due vittorie di misura, e due lotterie dei rigori vincenti con il 12° penalty che si conferma un talismano. Il cammino dell’Ancona nella Coppa di categoria prosegue con l’approdo ai quarti di finale, in programma a Pomezia il prossimo 3 dicembre. Un successo maturato facendo di necessità virtù. 🔗 Leggi su Anconatoday.it
Ancona, poker di vittorie senza brillare. Il Castelfidardo spreca anche un rigore - 3): Amato 6; Bugari 6, Fiscaletti 5,5, Massa , Mataloni 5,5; Clerici 6, Tarulli 6 (32’ st Stragapede ng), Palestini 5,5 (22’ st Morais 6); Cilenti 5 (13’ st Zanutel 5), Traini 5,5, Bartoli 5 (32’ ... Secondo ilrestodelcarlino.it