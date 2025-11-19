Anche nelle scuole della città il progetto Comunicare valori - Pescara 2025

L'assessore comunale di Pescara Valeria Toppetti presenta alle scuole cittadine il progetto "Comunicare valori - Pescara 2025" ideato dall'Associazione Pr Communication Italia finalizzata a stimolare una riflessione nei ragazzi e a promuovere quei valori fondanti che oggi appaiono desueti tra i. 🔗 Leggi su Ilpescara.it

Anche nelle scuole della città il progetto "Comunicare valori - Pescara 2025" - Il progetto ideato dall'Associazione Pr Communication Italia, è stato scelto dall'assessore comunale Valeria Toppetti per diffondere fra le nuove generazioni i valori sociali e morali che ormai si sta ... Riporta ilpescara.it

Comunicato stampa progetto “COMUNICARE VALORI – PESCARA 2025” - Il Comune di Pescara, attraverso l’assessorato guidato da Valeria Toppetti, proporrà alle scuole di Pescara il progetto “COMUNICARE VALORI – PESCARA 2025”, una iniziativa socioculturale ed educativa ... Come scrive abruzzonews24.com

Presentazione del progetto per le scuole “Premio Comunicare Valori – Pescara 2025”: i ragazzi impegnati a contrastare bullismo e violenza - Invito conferenza stampa Presentazione del progetto per le scuole “Premio Comunicare Valori – Pescara 2025”: i ragazzi impegnati a contrastare bullismo e violenza Il Comune di Pescara e l’Associazione ... Lo riporta abruzzonews24.com