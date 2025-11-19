Anche nelle scuole della città il progetto Comunicare valori - Pescara 2025

Ilpescara.it | 19 nov 2025

L'assessore comunale di Pescara Valeria Toppetti presenta alle scuole cittadine il progetto "Comunicare valori - Pescara 2025" ideato dall'Associazione Pr Communication Italia finalizzata a stimolare una riflessione nei ragazzi e a promuovere quei valori fondanti che oggi appaiono desueti tra i. 🔗 Leggi su Ilpescara.it

