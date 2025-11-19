Anche Luca Carboni omaggia i Radiohead e immortala il concerto-evento a Bologna

Bologna, 19 novembre 2025 – Si è concluso ieri sera all’Unipol Arena il tour italiano di quattro date dei Radiohead, che ha toccato solo Bologna, richiamando in città anche personaggi di grido come Leo DiCaprio con Vittoria Ceretti e Toby Maguire, che sono stati paparazzati lunedì sera. Ma tra i fans speciali della band di Oxorfd c’è anche Luca Carboni, che nell’ultima data, proprio martedì, è andato ad ascoltarli, postando anche sul suo profilo Ig qualche secondo di una canzone, quella che potrebbe essere la preferita, No Surprises da Kid A, con la vista del visionario palco virato in blu. Un gesto molto empatico che non ti aspetti da un musicista famoso – solitamente i profili social sono utilizzati dalle persone importanti per promuovere le proprie cose, siano esse musica (o film o libri, o qualsiasi altra forma d’arte), vita privata, cose autoreferenti, in ogni caso. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it © Ilrestodelcarlino.it - Anche Luca Carboni omaggia i Radiohead e immortala il concerto-evento a Bologna

