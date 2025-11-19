Anche il film francese Buon viaggio Marie parla di suicidio assistito mentre in Italia tutto è fermo
La storia garbata e ironica dell'80enne Marie mostra ancora una volta quando sia urgente un dibattito serio e sfaccettato sul fine vita. 🔗 Leggi su Wired.it
Argomenti simili trattati di recente
L'amicizia , la complessità dei rapporti e un linguaggio tanto onesto quanto spiazzante sono i protagonisti di Tre Amiche, il film francese scelto per il nostro Cineclub di questa settimana. Non perdere questa storia intensa e autentica che esplora la forza dei - facebook.com Vai su Facebook
“Buon viaggio, Marie”, il film che con ironia parla di suicidio assistito: trama, cast e data d’uscita - Esce in Italia il 20 novembre 2025 il film “Buon viaggio ,Marie” che parla del tema del suicidio assistito in modo ironico. Si legge su alfemminile.com
Buon viaggio, Marie: recensione del film di Enya Baroux - Al cinema dal 20 novembre distribuito da Movies Inspired un road movie francese in grado di commuovere e far divertire, che abbiamo visto in anteprima per i nostri lettori. cinefilos.it scrive
Buon viaggio, Marie, di Enya Baroux - Nonostante certe soluzioni semplici e simbolismi facili, il film ha il pregio di sollevare il problema del suicidio assistito. Riporta sentieriselvaggi.it