Amorim lancia un avvertimento alla squadra tutt’altro che perfetta del Manchester United

Justcalcio.com | 19 nov 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

2025-11-19 20:52:00 Ecco quanto riportato poco fa: Ruben Amorim afferma che il recente miglioramento del Manchester United non ha cambiato la sua opinione secondo cui la squadra rimane ben al di sotto del livello che si aspetta, e ha nuovamente respinto l’idea che il suo utilizzo del sistema 3-4-3 li abbia frenati. Lo United è arrivato alla sosta per le nazionali imbattuto in cinque partite di campionato, una serie che includeva una straordinaria vittoria sul Liverpool e combattuti pareggi in trasferta contro Nottingham Forest e Tottenham. La ripresa ha allentato alcuni dei controlli che seguivano la squadra all’inizio della stagione, ma Amorim ritiene che questi risultati abbiano semplicemente evidenziato quanta strada deve ancora fare la sua squadra. 🔗 Leggi su Justcalcio.com

Immagine generica

Leggi anche questi approfondimenti

United battuto da una squadra di quarta serie: la disfatta totale di Amorim, il ‘nuovo Mourinho’ - LONDRA – Un’immagine vale più di mille parole: e quella di Ruben Amorim che, al termine della partita, non vuole nemmeno guardare la disfida ai rigori, preferendo rimanere sepolto nella fossa della ... Come scrive repubblica.it

Amorim, United sfasciato: "Hanno dimostrato cosa vogliono, è così chiaro" - I Red Devils, dopo una partenza difficile in Premier, sono stati eliminati dalla Carabao Cup ai calci di rigore da una squadra di quarta ... Riporta tuttosport.com

Cerca Video su questo argomento: Amorim Lancia Avvertimento Squadra