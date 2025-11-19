Amorim lancia un avvertimento alla squadra tutt’altro che perfetta del Manchester United
2025-11-19 20:52:00 Ecco quanto riportato poco fa: Ruben Amorim afferma che il recente miglioramento del Manchester United non ha cambiato la sua opinione secondo cui la squadra rimane ben al di sotto del livello che si aspetta, e ha nuovamente respinto l’idea che il suo utilizzo del sistema 3-4-3 li abbia frenati. Lo United è arrivato alla sosta per le nazionali imbattuto in cinque partite di campionato, una serie che includeva una straordinaria vittoria sul Liverpool e combattuti pareggi in trasferta contro Nottingham Forest e Tottenham. La ripresa ha allentato alcuni dei controlli che seguivano la squadra all’inizio della stagione, ma Amorim ritiene che questi risultati abbiano semplicemente evidenziato quanta strada deve ancora fare la sua squadra. 🔗 Leggi su Justcalcio.com
