Inter News 24 Le parole di Massimo Ambrosini, ex calciatore, sulla situazione attuale dell’Inter dopo questo inizio di stagione. Tutti i dettagli in merito. Massimo Ambrosini ha parlato a La Repubbilca in vista del derby tra Inter e Milan. CHE DERBY SI ASPETTA – L’Inter, che ama manovrare, attaccherà. Il Milan sarà pronto a ripartire e a prendersi tutti gli spazi. ALLEGRI – Lavorava sui punti deboli degli avversari. Era bravo a replicare in gara quel che provava in allenamento. E infondeva sicurezza, scacciando alibi e paura. Modric? Riempie il cuore di chiunque ami il calcio. Campioni simili vanno oltre i colori, sono un dono. 🔗 Leggi su Internews24.com

© Internews24.com - Ambrosini sul derby: «Mi aspetto l’Inter all’attacco, ecco dove si deciderà»