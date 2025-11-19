Ambrosini sul derby | Mi aspetto l’Inter all’attacco ecco dove si deciderà

Inter News 24 Le parole di Massimo Ambrosini, ex calciatore, sulla situazione attuale dell’Inter dopo questo inizio di stagione. Tutti i dettagli in merito. Massimo Ambrosini  ha parlato a  La Repubbilca   in vista del  derby  tra  Inter e Milan. CHE DERBY SI ASPETTA – L’Inter, che ama manovrare, attaccherà. Il Milan sarà pronto a ripartire e a prendersi tutti gli spazi. ALLEGRI – Lavorava sui punti deboli degli avversari. Era bravo a replicare in gara quel che provava in allenamento. E infondeva sicurezza, scacciando alibi e paura. Modric? Riempie il cuore di chiunque ami il calcio. Campioni simili vanno oltre i colori, sono un dono. 🔗 Leggi su Internews24.com

