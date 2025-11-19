Inter News 24 Le parole di Massimo Ambrosini, ex calciatore, sulla situazione attuale dell’Inter dopo questo inizio di stagione. Tutti i dettagli in merito. Massimo Ambrosini, ex centrocampista, ha parlato a Cronache di Spogliatoio in vista del derby tra Inter e Milan di Serie A che si disputerà domenica sera a San Siro. RICORDI DEI DERBY – Mi ricordo l’atmosfera al mio primo derby nel 1995 dove segnò Marco Branca. Io il derby lo temevo. Il primo flash che mi viene in mente era l’odio calcistico che c’era, ma che è sempre stato sano. Nel mio periodo c’erano personalità di grande rilievo. 🔗 Leggi su Internews24.com

© Internews24.com - Ambrosini rivela: «Temevo il derby, ecco perché. Oggi la rivalità è cambiata per un motivo»