Ambrosini rivela | Temevo il derby ecco perché Oggi la rivalità è cambiata per un motivo

Internews24.com | 19 nov 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Inter News 24 Le parole di Massimo Ambrosini, ex calciatore, sulla situazione attuale dell’Inter dopo questo inizio di stagione. Tutti i dettagli in merito. Massimo Ambrosini, ex centrocampista, ha parlato a  Cronache di Spogliatoio   in vista del  derby  tra  Inter e Milan di Serie A che si disputerà domenica sera a San Siro. RICORDI DEI DERBY –   Mi ricordo l’atmosfera al mio primo derby nel 1995 dove segnò Marco Branca. Io il derby lo temevo. Il primo flash che mi viene in mente era l’odio calcistico che c’era, ma che è sempre stato sano. Nel mio periodo c’erano personalità di grande rilievo. 🔗 Leggi su Internews24.com

ambrosini rivela temevo il derby ecco perch233 oggi la rivalit224 232 cambiata per un motivo

© Internews24.com - Ambrosini rivela: «Temevo il derby, ecco perché. Oggi la rivalità è cambiata per un motivo»

News recenti che potrebbero piacerti

Cerca Video su questo argomento: Ambrosini Rivela Temevo Derby