Ambesi | Alcaraz mentalmente si sente dietro Sinner a livello indoor Entrambi valgono più di 13000 punti
Jannik Sinner ha chiuso in bellezza la sua stagione, prolungando la sua striscia di imbattibilità a livello indoor e vincendo per il secondo anno di fila le ATP Finals di Torino senza concedere neanche un set. Di questo e di molto altro si è parlato nell’ultimo appuntamento di TennisMania, trasmissione condotta da Dario Puppo e visibile sul canale Youtube di OA Sport, con ospiti Massimiliano Ambesi e Guido Monaco. “ L’unica precedente vittoria 2-0 di Sinner contro Alcaraz fu a Pechino nel 2023, quando poi sostanzialmente ci fu la svolta della carriera per Jannik in quel torneo. Non è un caso che la seconda volta sia avvenuta in un contesto di cemento indoor, secondo me è questo il punto. 🔗 Leggi su Oasport.it
Leggi anche questi approfondimenti
SINNER-ALCARAZ: ASCOLTI RECORD! La finale delle Nitto ATP Finals 2025 tra Jannik Sinner e Carlos Alcaraz ha registrato un risultato storico: è stata la partita di tennis più vista di sempre, superando i 7 milioni di telespettatori complessivi tra Rai 2 e Sk - facebook.com Vai su Facebook
L’inopinato passo falso di Carlos Alcaraz nei sedicesimi di finale del torneo Masters 1000 di Parigi apre il campo a scenari inaspettati. La sconfitta patita contro il veterano britannico Cameron Norrie potrebbe anche costare al ventiduenne iberico il primo posto Vai su X
Ambesi puntualizza: “Sinner ha soluzioni a ogni difficoltà. Stavolta ha giocato i punti importanti meglio di Alcaraz” - Massimiliano Ambesi (giornalista/analista di Eurosport) ha espresso le proprie valutazioni su quanto accaduto nell'atto conclusivo delle ATP Finals 2025 ... Come scrive oasport.it
Ambesi puntualizza: “A Musetti manca ancora abbastanza per arrivare a Sinner ed Alcaraz” - Si avvia alla conclusione il Round Robin per quanto riguarda le ATP Finals a Torino. Scrive oasport.it