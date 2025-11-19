Jannik Sinner ha chiuso in bellezza la sua stagione, prolungando la sua striscia di imbattibilità a livello indoor e vincendo per il secondo anno di fila le ATP Finals di Torino senza concedere neanche un set. Di questo e di molto altro si è parlato nell’ultimo appuntamento di TennisMania, trasmissione condotta da Dario Puppo e visibile sul canale Youtube di OA Sport, con ospiti Massimiliano Ambesi e Guido Monaco. “ L’unica precedente vittoria 2-0 di Sinner contro Alcaraz fu a Pechino nel 2023, quando poi sostanzialmente ci fu la svolta della carriera per Jannik in quel torneo. Non è un caso che la seconda volta sia avvenuta in un contesto di cemento indoor, secondo me è questo il punto. 🔗 Leggi su Oasport.it

© Oasport.it - Ambesi: “Alcaraz mentalmente si sente dietro Sinner a livello indoor. Entrambi valgono più di 13000 punti”