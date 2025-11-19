Ambesi | Alcaraz mentalmente si sente dietro Sinner a livello indoor Entrambi valgono più di 13000 punti

Oasport.it | 19 nov 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Jannik Sinner ha chiuso in bellezza la sua stagione, prolungando la sua striscia di imbattibilità a livello indoor e vincendo per il secondo anno di fila le ATP Finals di Torino senza concedere neanche un set. Di questo e di molto altro si è parlato nell’ultimo appuntamento di TennisMania, trasmissione condotta da  Dario Puppo e visibile sul canale Youtube di OA Sport, con ospiti Massimiliano Ambesi e  Guido Monaco. “ L’unica precedente vittoria 2-0 di Sinner contro Alcaraz fu a Pechino nel 2023, quando poi sostanzialmente ci fu la svolta della carriera per Jannik in quel torneo. Non è un caso che la seconda volta sia avvenuta in un contesto di cemento indoor, secondo me è questo il punto. 🔗 Leggi su Oasport.it

ambesi alcaraz mentalmente si sente dietro sinner a livello indoor entrambi valgono pi249 di 13000 punti

© Oasport.it - Ambesi: “Alcaraz mentalmente si sente dietro Sinner a livello indoor. Entrambi valgono più di 13000 punti”

Leggi anche questi approfondimenti

Ambesi puntualizza: “Sinner ha soluzioni a ogni difficoltà. Stavolta ha giocato i punti importanti meglio di Alcaraz” - Massimiliano Ambesi (giornalista/analista di Eurosport) ha espresso le proprie valutazioni su quanto accaduto nell'atto conclusivo delle ATP Finals 2025 ... Come scrive oasport.it

ambesi alcaraz mentalmente senteAmbesi puntualizza: “A Musetti manca ancora abbastanza per arrivare a Sinner ed Alcaraz” - Si avvia alla conclusione il Round Robin per quanto riguarda le ATP Finals a Torino. Scrive oasport.it

Cerca Video su questo argomento: Ambesi Alcaraz Mentalmente Sente