Amazon lancia un bonus da 10€ sull’app | come funziona e come ottenerlo subito
Scaricare l’app Amazon può trasformarsi in un piccolo vantaggio economico, soprattutto se rientri tra i clienti idonei alla nuova promo ENJOY10. In occasione del periodo di shopping più caldo dell’anno, Amazon mette a disposizione un buono sconto da 10€ sul primo acquisto effettuato tramite app, con una soglia minima di spesa di 25€. Un incentivo interessante per chi non ha ancora finalizzato un ordine da smartphone. DREAME Matrix10 Ultra Robot Aspirapolvere scontato di 500€. Cos’è la promo ENJOY10. La meccanica è semplice: se visualizzi il banner “Sei idoneo per questa offerta” quando accedi al tuo account Amazon, significa che rientri nella lista dei Clienti Idonei. 🔗 Leggi su Pantareinews.com
Leggi anche questi approfondimenti
Dopo lo spazio, l’intelligenza artificiale: si rinnova il duello tra Elon Musk e Jeff Bezos, col fondatore di Amazon che lancia la sua startup di IA, Project Prometheus, che ha già raccolto finanziamenti per 6 miliardi (ma non si occuperà di modelli linguistici per cha - facebook.com Vai su Facebook
Amazon sfida Starlink e lancia la connessione satellitare. Leo connette le zone senza internet, 150 unità già in orbita #ANSA Vai su X