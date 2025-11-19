Alzheimer | da Arezzo parte la richiesta alla Regione di ampliare i posti nelle Rsa
Arezzo, 19 novembre 2025 – Una richiesta alla Regione Toscana per ampliare il numero dei posti letto nelle RSA e per far fronte all’aumento dei casi di Alzheimer. A muoverla è Antonio Rauti, consigliere con delega al sociale della Casa di Riposo “Fossombroni”, che ha protocollato un documento con proposte in ambito sociale e sanitario che è stato inviato al presidente Eugenio Giani per affrontare concretamente questa emergenza e per migliorare le risposte offerte alle famiglie. La lettera sintetizza quanto emerso dal convegno “Alzheimer: vietato abbandonare le famiglie” che, organizzato nel mese di settembre nella Sala Rosa del Comune di Arezzo, aveva fatto affidamento sulle esperienze di professionisti sanitari, istituzioni e associazioni per approfondire problematiche e sfide collegate a una patologia sempre più diffusa e impattante anche sul territorio aretino. 🔗 Leggi su Lanazione.it
