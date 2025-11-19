Alto Calore vertice da remoto tra società e Palazzo Chigi

Anteprima24.it | 19 nov 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Tempo di lettura: < 1 minuto Collegamento video, questa mattina, tra Palazzo Chigi e Alto Calore Servizi Avellino.  Dopo la visita dello scorso settembre il Sottosegretario alla Presidenza del Consiglio, con delega al Cipess, sen. Alessandro Morelli, ha discusso del futuro di Alto Calore e degli interventi da finanziare con la neo presidente dell’Ente, professoressa Alfonsina De Felice, il direttore di Alto Calore, Andrea Palomba, il sindaco di Montefredane, Ciro Aquino e il sindaco di Vallesaccarda, Franco Archidiacono. All’incontro era presente anche l’ex senatore Francesco Pionati, tra i promotori dell’incontro di due mesi fa. 🔗 Leggi su Anteprima24.it

alto calore vertice da remoto tra societ224 e palazzo chigi

© Anteprima24.it - Alto Calore, vertice da “remoto” tra società e Palazzo Chigi

Altri contenuti sullo stesso argomento

Alto Calore, caccia ai fondi per riparare reti e condotte vertice: con il sottosegretario - L'Alto Calore si gioca la carte dei fondi Cipess per cercare di trovare soluzioni strutturali alla crisi idrica che attanaglia l'Irpinia e parte del Sannio. Secondo ilmattino.it

Alto Calore spa, si dimette l'amministratore unico - L'amministratore unico di Alto Calore spa, Antonello Lenzi, ha presentato le sue irrevocabili dimissioni dal vertice della società, con sede ad Avellino, che gestisce la distribuzione del servizio ... Segnala ansa.it

Cerca Video su questo argomento: Alto Calore Vertice Remoto