Alto Calore vertice da remoto tra società e Palazzo Chigi

Tempo di lettura: < 1 minuto Collegamento video, questa mattina, tra Palazzo Chigi e Alto Calore Servizi Avellino. Dopo la visita dello scorso settembre il Sottosegretario alla Presidenza del Consiglio, con delega al Cipess, sen. Alessandro Morelli, ha discusso del futuro di Alto Calore e degli interventi da finanziare con la neo presidente dell’Ente, professoressa Alfonsina De Felice, il direttore di Alto Calore, Andrea Palomba, il sindaco di Montefredane, Ciro Aquino e il sindaco di Vallesaccarda, Franco Archidiacono. All’incontro era presente anche l’ex senatore Francesco Pionati, tra i promotori dell’incontro di due mesi fa. 🔗 Leggi su Anteprima24.it

