Alta velocità lavori sulla linea ferroviaria | circolazione interrotta anche tra Padova e Mestre

Dalle ore 13.05 del giorno 22 novembre alle ore 05.05 del giorno 24 novembre la circolazione ferroviaria sarà sospesa tra le stazioni di Verona Porta Nuova e Vicenza per consentire lavori di potenziamento infrastrutturale connessi alla realizzazione della nuova linea AVAC Verona – Vicenza da. 🔗 Leggi su Padovaoggi.it

CON LA NUOVA FERROVIA AD ALTA VELOCITÀ KORALM LA CARINZIA DIVENTA HUB STRATEGICO PER LA LOGISTICA EUROPEA Con l’inaugurazione della ferrovia ad alta velocità Koralm, la Carinzia si posiziona sempre più al centro delle reti di trasp - facebook.com Vai su Facebook

Lavori su linea alta velocità: modifiche e cancellazioni su Intercity e Regionali dal 25 novembre - Variazioni e cancellazioni dei treni in Campania tra il 25 novembre e il 5 dicembre 2025 per i lavori RFI sulla linea AV/AC Napoli- Riporta infocilento.it

Superati i primi 4 km di scavi della galleria Rocchetta della linea di alta velocità ferroviaria Napoli-Bari - La Galleria Rocchetta, lunga circa 6,4 km e al 62% di avanzamento lavori, è l’opera in sotterraneo più estesa del Lotto Apice- Come scrive ilcorrieredelgiorno.it

Alta Velocità Bari–Napoli, avanzano i cantieri: lo stato dei lavori dell'opera che avvicinerà il Sud al resto d'Europa - Rfi accelera sul potenziamento ferroviario del Mezzogiorno: più connessioni, meno tempi di viaggio e maggiore sostenibilità ... Secondo foggiatoday.it