Alta velocità il restyling è in arrivo

Siamo due utenti che usufruiscono della ferrovia per il percorso Bologna-Napoli. Ci sono però criticità nella stazione di Bologna. I binari dell’Alta velocità hanno difficoltà di accesso. I cinque livelli non hanno collegamento unico: per spostarsi occorre un susseguirsi di ricerche tra ascensori e scale mobili. C’è un solo punto ristoro e nessuna edicola e una mancanza di sedute per l’attesa. A Napoli c’è anche un salottino! Francesco Centola Risponde Beppe Boni Problema antico e segnalato tante volte dai viaggiatori: alla stazione Av di Bologna è complicato muoversi per la complessità della struttura e la segnaletica poco chiara in un labirinto di sale, corridoi, scale mobili. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it