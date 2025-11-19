Alta tensione sul Progetto Abitare Gorgonzola chiede garanzie a Milano

La mozione della minoranza in aula, dibattito (e polemica) fiume sul “ Progetto abitare “ con il Comune di Milano. Tranchant l’amministrazione di Gorgonzola: "Nessun accordo, nessuna scelta fatta, solo un confronto con Milano e la volontà di risolvere un problema annoso", quello delle tante aree di proprietà del capoluogo in territorio gorgonzolese. "C’è un tavolo per discuterne e noi dobbiamo esserci", la difesa del Comune. Il nodo resta la cosiddetta " valorizzazione abitativa " di alcune aree. "Il contesto è più ampio: e nulla, mai, potrà passare sopra il nostro Pgt", si ribadisce dalla Giunta che guida Gorgonzola. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

