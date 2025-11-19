L’intesa sembrava blindata. Appena poche ora prima, nel Consiglio supremo di difesa, governo e Quirinale avevano faticosamente ricucito una linea comune sui venti di guerra che soffiano sull’Europa. Ma nella Capitale, si sa, la calma dura il tempo di un cocktail. Una raffica di chiacchiere da salotto fa saltare il banco, innescando un botta e risposta al fulmicotone tra FdI, Palazzo Chigi e il Colle. A far da detonatore è La Verità: il direttore, Maurizio Belpietro, non solo pubblica, ma sbatte in prima pagina considerazioni che avrebbe pronunciato in un contesto conviviale Francesco Saverio Garofani, influente consigliere del capo dello Stato ed ex parlamentare Pd. 🔗 Leggi su Quotidiano.net

Alta tensione FdI-Quirinale