AlphaProof di DeepMind | l’IA che conquista l’argento alle Olimpiadi della Matematica e cambia il futuro della ricerca

Pantareinews.com | 19 nov 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

L’Intelligenza Artificiale non è più solo generazione di testo o previsione statistica. Con AlphaProof, Google DeepMind ha dimostrato che un modello può affrontare problemi matematici di livello olimpico, superando perfino una parte dei migliori studenti del pianeta. Alle Olimpiadi Internazionali di Matematica 2024, AlphaProof ha ottenuto un punteggio equivalente a una medaglia d’argento, risolvendo tre dei cinque problemi non geometrici della gara, incluso quello considerato il più arduo dell’edizione. Per la prima volta, l’IA non si limita ad “assistere” il ricercatore: entra nel vivo delle dimostrazioni formali e si posiziona come nuovo alleato nella scoperta scientifica. 🔗 Leggi su Pantareinews.com

