Almanacco del 19 novembre | accadde oggi compleanni santo e proverbio del giorno
Sabato 19 Novembre è il 323° giorno del calendario gregoriano, mancano 42 giorni alla fine dell’anno.Santo del giorno: Santa MatildeProverbio di NovembreNovembre bagnato, in aprile fieno al pratoAccadde oggi1924 – A Los Angeles, il famoso regista di film muti, Thomas Ince ("Il padre del western"). 🔗 Leggi su Arezzonotizie.it
