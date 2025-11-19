almanacco del 19 11 2025

almanacco del giorno mercoledì 12 novembre buona giornata da Francesco Vitale Oggi la chiesa ricorda San giosafat vescovo ita Nilo di Rossano eremita sono nati oggi August rodinne e Grace Kelly Nadia Comaneci è Mattia Perin Noi andiamo a fare gli auguri ai nostri nati di oggi il buon compleanno è tutto per Sandro Claudio e Luca il nostro viaggio nel tempo che invece ci porta in quel 12 novembre del 1927 leptons chi viene espulso dal Partito sovietico aprendo la strada al dominio incontrastato discali nel 1948 iniziato il processo contro i criminali di guerra giapponesi di classe A nel mille e Novecento sei la crisi di Suez e le truppe egiziane riaprono il canale dopo il ritiro di Francia allenamento Israele nel 1980 la sonda spaziale della NASA Voyager 1 invia le prime immagini dettagliate di turno di suoi anelli nel 1990 TIM berners-lee pubblica la proposta tornare per il World Wide Web stiamo parlando del www La bellezza non è che il disvelamento di una verità chi Non osa mostrarti per intero Questa è la citazione di oggi Vi auguro una meravigliosa giornata e un buon proseguimento di ascolto l'estate con noi almanacco del giorno https:storage. 🔗 Leggi su Romadailynews.it

