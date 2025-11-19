Alma LED premiata come Private Equity Mid-Cap Law Firm of the Year ai TopLegal Awards 2025
A ritirare il riconoscimento è stato Marco Nicolini, Equity Partner di Alma LED e responsabile del team Corporate e M&A Alma LED è stata insignita del premio “Private Equity Mid-Cap Law Firm of the Year” in occasione dei TopLegal Awards 2025, confermandosi tra gli studi di riferimento nel pri. 🔗 Leggi su Ilgiornaleditalia.it
News recenti che potrebbero piacerti
Anna Alma-Tadema Sala de dibujo, Holland Park (1887) - facebook.com Vai su Facebook
Alma Petroli premiata tra le “gold best managed companies” da Deloitte Private - L’azienda ravennate Alma Petroli, leader in Europa per la produzione di bitumi per usi stradali, industriali e speciali di alta gamma è tra le vincitrici del Best Managed Companies Award, il premio ... Riporta ravennanotizie.it
Alma LED con IGI Private Equity SGR nell’avvio del fondo IGI Sustainable Transition Fund - Alma LED ha assistito IGI Private Equity SGR nella strutturazione e nel lancio di “IGI Sustainable Transition Fund”, fondo di investimento alternativo di private equity focalizzato su investimenti in ... Si legge su ntplusdiritto.ilsole24ore.com
Alma Led, Marco Sandoli nuovo partner - Marco Sandoli è entrato in Alma Led, come nuovo partner, contribuendo a rafforzare ulteriormente il dipartimento tributario dello studio, con un focus particolare su private equity. Da toplegal.it