Allenamento Juventus mirino puntano sulla Fiorentina | tutti i retroscena dalla Continassa Ecco cos’hanno fatto capitan Locatelli e compagni – VIDEO

Allenamento Juventus, assenza pesante in attacco: Vlahovic ancora out. Kelly rientra, ma Cabal è ancora a parte. David l'ultimo atteso alla Continassa. La Juventus di Luciano Spalletti ha ripreso la preparazione per la sfida contro la Fiorentina di sabato. L'allenamento odierno alla Continassa ha riservato notizie contrastanti sul fronte infortunati e nazionali. La nota negativa più pesante resta in attacco. Dusan Vlahovic è ancora out. Il bomber serbo non ha superato il sovraccarico agli adduttori subito con la Serbia e sarà in dubbio per la delicata trasferta al Franchi. La sua assenza costringe Spalletti a fare a meno del suo miglior marcatore in una gara sentitissima.

