Allenamento Juve rientrano tutti i Nazionali C’è un’assenza di lusso | il motivo è legato all’ultimo impegno in amichevole Ecco chi è

Allenamento Juve, rientrati tutti i Nazionali. Manca un giocatore all’appello: il motivo è legato all’ultima partita giocata.. La Juventus ha riabbracciato i suoi nazionali. Il club ha ripreso oggi il lavoro a pieno regime, dopo la sosta per gli impegni internazionali. La Continassa ha rivisto in campo la gran parte dei giocatori, come mostrato anche dalle immagini condivise dalla Juventus sul proprio profilo ufficiale X. L’allenamento del JTC (Juventus Training Center) di questo pomeriggio ha segnato l’inizio della preparazione per la sfida contro la Fiorentina di sabato. Tuttavia, all’appello mancava un solo nome: Jonathan David. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com © Juventusnews24.com - Allenamento Juve, rientrano tutti i Nazionali. C’è un’assenza di lusso: il motivo è legato all’ultimo impegno in amichevole. Ecco chi è

Contenuti che potrebbero interessarti

La #Juve perde #Rugani: problema muscolare in allenamento, quando può rientrare Vai su X

Dalla Costa d'Avorio alle sedute di allenamento con la Juventus a soli 14 anni: l'incredibile storia del fenomeno dei Provinciali conteso dalle squadre più importanti del Piemonte. di Sabin Arteni #Giovanili #Under14 - facebook.com Vai su Facebook

Juve, si ferma Rugani ma Spalletti ritrova Kelly e Cabal. Anche Bremer verso il rientro - I bianconeri, che alla ripresa saranno impegnati in una durissima trasferta contro la Fiorentina ... Scrive sportmediaset.mediaset.it

Allenamento pomeridiano per la Juve. Kelly e Cabal a parte. Terapie per Vlahovic - La Juventus ha terminato l'allenamento pomeridiano e Lloyd Kelly e Juan Cabal hanno lavorato a parte. Come scrive tuttojuve.com

Juventus, Rugani si ferma per un problema al soleo: stop di almeno un mese - Almeno un mese di stop per Daniele Rugani, titolare nell'ultima Juventus vista in campo nel derby prima della sosta, che nell'allenamento di martedì 18 novembre ha riportato una lesione di basso grado ... Lo riporta sport.sky.it